AFAD Başkanı Sezer, depremde son durumu açıkladı

AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Sezer, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarının sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD Başkanlığı'nda konuşan Sezer, İyileştirme çabaları hem barınmaya yönelik hem kalıcı konutların yapılmasına yönelik yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bütün adımlar hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde de 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız” diye konuştu.

“Yine 230 bine yakın personelimizde şu anda çalışmalara devam ediyor”

Depremin ilk anından bu yana bölgedeki çalışmalar için giden 235 bin arama-kurtarma ekibinden 8 bin 182 kişinin kaldığını belirten Sezer, “Yoğun bir çalışma devam ediyor. Çalışan personellerimizde de şu anda 235 bin arama kurtarma personeli vardı şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli yapılan enkaz çalışmalarına ve oradaki diğer yapılan çalışmalara eşlik ediyor. Yine 230 bine yakın personelimizde şu anda çalışmalara devam ediyor. Uluslararası arama kurtarmadan da bin 180 tane personel bölgede insanı yardım faaliyetlerinde destek vermeye çalışıyor. Büyük bir iş makinesiyle enkaz çalışmaları sürdürülüyor illerimizde ve ilçelerimizde. Şuan da 12 bin 171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgesindeki en ücra noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz”

Deprem bölgesine uçak ve helikopterler ile 13 bin 771 sefer düzenlendiğini aktaran Sezer, “Hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanıyoruz hem insani yardım göndermek üzere hem barınma, çadır göndermek üzere köylerimize ve deprem bölgesindeki en ücra noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Hem Hava Kuvvetleri hem kara kuvvetleri, sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve deniz kuvvetlerimize ait hava unsurları yoğun bir şekilde bölgede faaliyet yürütmektedir. Şu anda 78 uçak, 116 helikopter ve helikopterle 13 bin 771 sefer düzenlenmiş durumda” diye konuştu.

“10 bin üzerinde bölgeye çadır sevk ediyoruz”

Deprem bölgesine günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edildiğini dile getiren Sezer, “Barınmayla ilgili olarak hem çadır kentleri yoğun bir şekilde kuruyoruz hem artçılar nedeniyle çadır talepleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Günlük ortalama 10 bin üzerinde bölgeye çadır sevk ediyoruz ve bunu en ücra noktalara kadar ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılama noktasında şu anda çadır kentlerimizde 287 tane çadır kentimiz var bölgede, sadece çadır kent kurmuyoruz bunların sosyal donatıları ile beraber her türlü psikososyal desteğinde verileceği şekilde düzenli alanlar oluşturmaya çalışılıyor. Bir taraftan hedefimiz 100 binin üzerinde konteyneri kısa süre içerisinde faaliyet geçirmekti. Bununla ilgili olarak da 143 alan şu an itibariyle tespit edilmiş ve bunlardan 97'sinde altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 4 tanesi de dün itibariyle bitirildi ve 10 binin üzerinde konteyner bölgede kurulum çalışmaları devam ediyor” dedi.

Depremden etkilenen 918 bin afetzedenin hesaplarına 10 bin lira yatırıldığını belirten AFAD Başkanı Sezer, şu ifadelere yer verdi:

“Nakdi yardımlar konusunda depremzedelere 10 bin lira verilmesi kararlaştırılmıştı ve şu anda 918 bin vatandaşımıza bir şekilde bu ödemeler yapıldı. E-Devlet üzerinden bunları kontrol edebilirler. Ödemeler yapıldığında Ziraat Bankasına gidip bu paraları çekme imkanlarına sahipler. Bu ödemelerimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Taşınma yardımı dediğimiz yardımlar ve kira yardımları ile ilgili olarak hazırlıklarımız da tamamlanmış durumda. Burada da E-Devlet üzerinden başvurular alınarak değerlendirme süreci devam ediyor. Bunla ilgili olarak da yakın bir zaman içerisinde de ödemeler başlayacaktır.”