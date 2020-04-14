Af çıktı! Af yasası kimleri kapsamıyor?

İnfaz paketinde üzerinde görüşülen maddeler Meclis’ten geçti. İşte 90 bin hükümlünün yararlanacağı düzenleme ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar…

2020 AF YASASI ÇIKTI MI?

Cezanın infazında yarı oranında indirime gidildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yılını, müebbet hapis cezası alanlar 24 yılını diğer mahkumlar da cezalarının yarısını geçirdikten sonra tahliye olabilecekler. Düzenlemenin kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

AF YASASI KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Ceza infaz düzenlemesinden yararlanamayacak olan kişilerse şöyle;



Kasten öldürme



Cinsel suçlar



Kadına karşı suçlar



Uyuşturucu imalatı ve ticareti



Terör suçları



MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsam dışı.

İNFAZ PAKETİYLE NELER DEĞİŞTİ?

Denetimli serbestlik süreleri 1 kereliğe mahsus 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler içinse bu süre 4 yıla yükseltildi.

Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş kişiler cezalarının 1 yılını 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yılını 75 yaşını bitirmiş kişiler 4 yılını konutlarında geçirebilecek. Ağır hastalığı ve engeli olanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Hükümlünün iyi hali ile ilgili değerlendirme sadece hükümlünün cezaevi süreciyle ilgili olacak. Cezaevi dışında iyi hal için belge istenmeyecek.



CEZAEVİNDEN TAHLİYELER NE ZAMAN?

İnfaz paketinin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde cezevlerindeki çalışmalar tamamlanacak. Tahliyelerin ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili resmi bir açıklama olmasa da 1-2 haftalık süreç içerisinde tahliyelerin gerçekleşmesi bekleniyor.