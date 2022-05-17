Adnan Şen’e ABD’de ‘Ellis Adası Şeref Madalyası’ verildi

ABD Temsilciler Meclisi ile ABD Senatosu’nun tanıdığı Ellis Adası Şeref Madalyası, Ellis Adası Onur Derneği'nin düzenlediği törenle veriliyor. Adını, 1892’den 1954'e kadar ABD’ye gelen göçmenlerin kayıt istasyonu olarak hizmet veren ve New York ile New Jersey eyaletleri arasında bulunan Ellis Adası’ndan alan madalya, 37 yıldır, “kendi etnik gruplarına, ülkelerine, ABD toplumuna ve dünyaya önemli katkılarda bulunan göçmen ABD vatandaşlarına” veriliyor.



Bugüne kadar sekiz ABD Başkanı, siyahları hedef alan ırkçılığa karşı mücadelenin sembol isimlerinden Rosa Parks, profesyonel boksun efsanelerinden Muhammed Ali ile Kongre üyelerinin de aralarında bulunduğu politika, sanat, iş ve spor dünyasından çok sayıda isme verilen Ellis Adası Şeref Madalyası’na, 2019 yılında üç Türk de değer görülmüştü. Eski Coca Cola CEO’su Muhtar Kent, Türk Miras Vakfı (THO) Başkanı Ali Çınar ve İnternet Pazarlama Derneği Başkanı Sinan Kanatsız, 2019 yılında madalyanın sahibi olanlar arasına girdi.

Ali Şen de katıldı



Adnan Şen‘in madalya aldığı ABD’deki törene, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı iş insanı Ali Şen, eşi Begüm, oğlu Can, kayınvalidesi Deniz Tanık, kayınpederi Süha Tanık ve kız kardeşi Suzan da katıldı.