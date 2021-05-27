Adnan Menderes neden ve ne zaman asıldı? Adnan Menderes kimdir?

Vatandaşlar 27 Mayıs tarihinde Adnan Menderes'in neden ve ne zaman asıldığı araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Adnan Menderes ve Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile sona ermişti ve Başbakan Menderes, yargılamalar sonrası idam edilmişti. Peki Adnan Menderes neden ve ne zaman asıldı?

ADNAN MENDERES NEDEN VE NE ZAMAN ASILDI?

27 Mayıs 1960 tarihinde sabaha karşı saat 4'te radyoda Kurmay Albay Alparslan Türkeş TSK olarak yönetime el koyduklarını belirtmiş ve askeri darbenin nedenlerini bir radyo bildirisi ile halka duyurmuştu. TSK'nın 27 Mayıs 1960 günü darbe açıklaması yaptığı esnada Eskişehir'de bulunan Adnan Menderes, beraberindeki siyasilerle beraber Kütahya'da tutuklanmış ve oradan Ankara'ya getirilmişti. Ankara'da bir süre tutulan Menderes, ardından yargılanmak üzere Yassıada'ya gönderilmişti.

27 Mayıs darbesini yapan cuntacıların özel olarak kurdukları mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı, 9 ay 27 gün boyunca Menderes ve beraberindeki siyasetçileri yargıladı. Yargılama süreci sonunda 14 kişinin idamına, 31 kişinin de ömür boyu hapse mahkum edilmesine karar verildi. Ancak, Cemal Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi; Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Geri kalan 418 sanığa ise 6 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları veya beraat kararı verildi.

Menderes, 13 ayrı davadan yargılanmış ve Bebek Davası haricindeki bütün davalardan suçlu bulunmuştur. Menderes, hakkındaki karar Milli Birlik Komitesi tarafından onaylanınca, 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı Adası'nda idam edilmiştir. 29 sene sonra ise bir kararla 17 Eylül 1990 tarihinde naaşları Cumhurbaşkanı ve devlet erkanın katıldığı bir törenle İmralı'dan alınmış ve İstanbul'da Adnan Menderes Bulvarı Topkapı çıkışında yapılmış olan Anıt Mezara nakledilmiştir.

ADNAN MENDERES KİMDİR?

Tam ismi Ali Adnan Ertekin Menderes olan Menderes, 1899 yılı Aydın doğumludur. 1950-1960 seneleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yapmış, Adnan Menderes İstiklal Madalyası sahibi Türk siyasetçi, devlet adamı ve hukukçudur. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapan Menderes, 27 Mayıs Darbesi'nin sonrasında, 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 tarihinde çıkardığı yasayla, Menderes ve onunla birlikte idam edilenlere itibarlarını iade etmiştir.

Menderes, Aydın'da varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Okul hayatına, İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlangıç yapan Menderes, eğitimini daha sonra İzmir Amerikan Koleji'nde devam ettirmiştir. 1931 senesinde CHP Aydın milletvekili seçildikten sonra ise Ankara Hukuk Fakültesi'ne girmiş ve 1935 yılında mezun olmuştur. Yedek subay eğitimi almasına karşı, Birinci Dünya Savaşı'na sıtma hastalığına yakalandığı için katılım gösteremeyen Menderes, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarılardan ötürü İstiklal Madalyası almaya değer görülmüştür. İzmir'in ünlü ailelerinden, Evliyazade Fatma Berin Hanım ile 1929 senesinde evlenmiş ve Yüksel, Mutlu, Aydın olmak üzere üç oğlu dünyaya gelmiştir.