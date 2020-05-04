Adım adım normale dönüş başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜ KADEME KADEME BAŞLATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi.

"Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek. Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."

"LGS 20 HAZİRAN'DA, YKS 27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK"

Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek"

"BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRDÜRÜLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının sürdürüleceğini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. Atatürk Havalimanı arazisinde 45 gün içinde kurmayı başardığımız 1000 yataklı hastaneyi dahi, '14 milyar lira uçtu' diyerek karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği İstanbul Havalimanı'nı hala hazmedemediklerini görüyoruz."

Terör örgütünün Türkiye'nin salgınla mücadeleye yoğunlaşmasını fırsat olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütü, Türkiye'nin salgınla mücadeleye yoğunlaşmasını, hem sınırlarımız içinde, hem de sınırlarımız ötesinde saldırılarını artırmak için fırsata çevirmeye çalışıyor."

"BERBER VE KUAFÖRLER, ASKERLİK TERHİSLERİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Berber kuaför gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek. AVM’ler 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerleri kolayca uygulamayı düşünüyoruz. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Personel telim faaliyetleri 1 Haziran'da celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli işlemleri ise haziranda başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINA GELMİŞ BULUNUYORUZ!

Aziz Milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11’inci gününe vasıl olduğumuz Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ramazan ayının hayrı, bereketi ve aydınlığının, milletimizin ve tüm insanlığın üzerine olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen KOVİD-19 salgınında, önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, en baştan itibaren, salgınla mücadelesini 4 ana hedef etrafında yürütmüştür.

Bunlar, fiziki mesafenin temini, sağlık sisteminin ayakta kalması, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması ile kamu düzeninin devam etmesidir.

"VİCDANLARI KANATAN HİÇBİR BİR GÖRÜNTÜ YAŞANMADI"

Gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi bu başlıklarda kontrolü sağlamakta zorlandığı bir dönemde Türkiye, hamdolsun, devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda, kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede, hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü başarılı bir şekilde kestik. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı sürekli azalıyor. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Doktoruyla, hemşiresiyle, teknisyeniyle tüm sağlık çalışanlarımızın fedakârca gayretleri neticesinde, hastanelerimizde vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren, tüm adımları bilinçli, kararlı ve zamanlı bir şekilde attık. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve değerlendirmeleri ışığında her türlü tedbiri aldık.

Hastalığın görüldüğü ülkelerle hava ve kara sınırlarımızı kademeli bir şekilde kapattık.

"ÜÇÜNCÜ DESTEK PROGRAMI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Okullardaki eğitime vakitlice ara verdik. Tüm toplantıları, etkinlikleri ve benzeri programları erteledik. İnsanların bir arada bulunduğu işletmelerin faaliyetlerini tamamen durdurduk veya sınırlandırdık. İbadetlerin camilerde toplu olarak yapılması yerine evlerde ifasını temin ettik. Mümkün olan tüm sektörlerde evden çalışma modeline geçilmesini sağladık. Şehirlerarası ulaşımı sınırlayarak, ülke içindeki insan hareketliliğini ciddi oranda azalttık. Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık. Hizmete sunduğumuz finansman ve sosyal destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı aştı.

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave nakdi yardımlar yaptık. İlk iki sosyal destek programıyla 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1.000’er lira nakdi yardımda bulunduk. Çok daha kapsamlı olan üçüncü sosyal destek programıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Başlattığımız “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” kampanyasına şu ana kadar yapılan bağışların tutarı 1 milyar 910 milyon lirayı buldu. Kampanyamız devam etmektedir.

"57 AYRI ÜLKEYE YARDIM YAPTIK, DESTEK VERDİK"

Milletimiz, bu zor günlerinde bir kez daha birbirine destek oldu, örnek dayanışma sergiledi. Ülkemizde bunları yaparken, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Kurduğumuz havayolu köprüleriyle 65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Sadece 16 Nisan’dan beri vatanlarına kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu. Bu vatandaşlarımızı, yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra evlerine göndermek suretiyle, sınırlarımız ötesinden hastalık taşınması riskinin de önüne geçtik. Maskeden tuluma, tanı kitinden solunum cihazına kadar her konuda sadece kendi kendimize yetmekle kalmadık, 57 ayrı ülkeye yardım yaptık, destek verdik. Son olarak Somali’ye, diğer tıbbi malzemelerin yanısıra, kendi üretimimiz olan solunum cihazlarından da hibe ettik. Bu cihazlar, Somali’nin ilk solunum cihazları olarak hizmete girdi. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkeye, talep ettikleri tıbbi malzemeleri, ihtiyaç planlamamız çerçevesinde gönderdik, gönderiyoruz. İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını, uluslararası toplumla işbirliği halinde sürdürüyoruz.

"83 MİLYONUN HER BİRİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bugün Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliğine video konferans yoluyla katılarak, bu konudaki görüşlerimizi ve destek beyanımızı dünyayla paylaştık. Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile hastalık taşıyıcısı olma ihtimalleri bulunan 20 yaş altına getirdiğimiz sokağa çıkma sınırlaması, salgının yayılmasını ciddi oranda engelledi.

Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde hafta sonları ve resmi tatillerde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlandırmasının da, salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Hepsi de Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki Bilim Kurulu ile yakın işbirliği halinde aldığımız bu tedbirler sayesinde işte bugünlere geldik. 83 milyon vatandaşımın her birine, salgına karşı yürüttüğümüz mücadeleye verdikleri destek ve gösterdikleri sabır için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu gayretlerimizin karşılığını önümüzdeki dönemde hep birlikte alacağız.

"SINIRLARIMIZIN BİR KISMI AZALTILARAK SÜRDÜRÜLECEK"

Aziz Milletim…

Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmında 1,5 ayı geride bıraktık. Bu uzun süre boyunca; Okuluna gidemeyen öğrencilerimizin… İşyerini açamayan esnafımızın… Çalışamayan işçilerimizin… Sokağa çıkamayan gençlerimizin ve yaşlılarımızın… Hayatını sınırlandırmak zorunda kalan tüm insanlarımızın eski günlerini özlediklerini biliyoruz. Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak, şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz “normal” düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Salgının daha ne kadar süreceği, hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman bireylerin kullanımına sunulabileceği henüz belli değildir. Bunun için, evet, normale döneceğiz, ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecektir. Kalabalık yerlerde maske kullanımı ve fiziki mesafeye riayet ile temizlik kurallarıyla ilgili titizlik devam edecektir.

"MART AYINDAKİ HAYATIMIZA GERİ DÖNÜŞ ANLAMINA GELMİYOR"

Salgının tamamen bitmediği ülkeler sebebiyle, uluslararası seyahatlerin ne zaman tam anlamıyla açılacağı halen belirsizdir.

Küresel ekonomik ve siyasi dengelerdeki sarsıntının karşımıza nasıl bir tablo ortaya çıkartacağı meçhuldür. Bunun için önümüzdeki süreci, salgının yurt içinde ve yurt dışındaki seyrine bağlı olarak dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

Tüm bu gerçekler ışığında, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda, tüm bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın katılımıyla bir normalleşme planı hazırladık. Açıklayacağımız plan, halkımızın beklentileri ve bakanlıklarımızın çalışmaları ile Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. Ancak, bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu takvim, bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor.

Biraz sonra sizlerle paylaşacağımız normalleşme planıyla sadece, vatandaşlarımızın günlük hayatlarını, salgın şartlarında olabilecek en iyi seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Rehavete de, karamsarlığa da kapılmadan, bu mücadeleyi sonuna kadar yürütecek ve inşallah başaracağız.

"İLK MÜJDEMİZ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZA"

Aziz Milletim…

Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesiyle ilgili düzenlemeleri, genel olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafenin korunmasının, maske kullanımına devam edilmesinin, temizlik kurallarına sıkı şekilde riayetin, bu sürecin vazgeçilmez şartları olduğunun altını tekrar çiziyorum. İlk olarak Mayıs ayı normalleşme planını sizlerle paylaşmak istiyorum: Sağlık Bakanlığımız , ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da, bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

"20 YAŞ ALTI İÇİN İKİ GRUP HALİNDE UYGULAMA GELİYOR"

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 ile 15 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz.

"7 İL İÇİN GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI BİTİYOR"

Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla; berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, BERBER VE KUAFÖRLER

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs’ta hizmete açılabilecek. Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek, halkımızı mağdur edebilecek girişimlerin de önünü keseceğiz.

Bu yıl hac farizasının yerine getirilip getirilemeyeceği ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, hem kendi içinde, hem de diğer ülkelerle görüşmelerini yaparak karar verecek. Zira bu meselede İslam aleminin geniş bir istişareyle ortak karar alması gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK, TERHİS İŞLEMLERİ VE MSB ATAMALARI

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

Belediyelerin kredi işlemleri ile İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak. Eğitimde attığımız adımları da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda belirledik.

YKS VE LGS SINAVLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacak. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.

"ADLİYEDEKİ UYGULAMALAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR"

Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran’da sona erecek.

"İNŞALLAH BÖYLE BİR DURUMA DÜŞMEYECEĞİZ"

Aziz Milletim…

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulumuzun görüşlerine uygun şekilde hazırladığımız bu normalleşme planını, daha önce de belirttiğim gibi, dinamik bir şekilde uygulayacağız. Gelişmelere ve ihtiyaca göre, bazı tarihlerin öne alınması, bazılarının geriye bırakılması mümkündür. Ülkemizin bu plan doğrultusunda ne zaman arzu ettiğimiz düzeyde normalleşeceğinin kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz. Şayet, Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberlerdeki kurallara riayeti en üst düzeyde tutarsak, bu süreç daha hızlı olacaktır. Ancak, kurallara uyulmaması ve Allah göstermesin salgının yeniden yayılması halinde, çok daha sert tedbirlere başvurmak zorunda kalabiliriz. Dünyada salgını önce kontrol altına alıp, sonra kurallara yeteri kadar uymadıkları için yeniden meşum hastalığın pençesine düşen ülke örnekleri vardır. İnşallah biz böyle bir duruma düşmeyeceğiz.

Tedbirsiz tevekkül cehalet alametidir.

"FAŞİST ZİHNİYET CUNTA ÖZLEMİYLE YANIP TUTUŞUYOR"

Biz, salgınla mücadele için, bilim insanlarımızın söylediği her tedbiri harfiyen yerine getirmek suretiyle, Allah’ın bir kaderinden bir diğer kaderine sığınacağız. Salgın hastalığın olduğu yere gidilmemesi, bulunulan yerde salgın hastalık varsa oradan da çıkılmamasını tavsiye eden bir Peygamberin ümmetine yakışan tavır budur. Dünyanın salgın sonrası, hiçbir bakımdan asla yeniden eskisi gibi olamayacağı bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Bu sürecin ülkemizde de siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda yeni bir silkinişe, yeni bir uyanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyoruz. Çünkü ülkemizde, maalesef, tek parti devrinden beri bu millete maddi-manevi eziyet eden bir anlayışın, salgın günlerinde dahi içindeki kini, nefreti, karanlığı ortalığa saçmaktan geri durmayan örnekleriyle karşılaşıyoruz. Milli iradenin üstünlüğünü, demokrasiyi, hakkı, hukuku, adaleti, sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor.

"SÜREKLİ YALAN SÖYLEYEREK SİYASET YAPILMAZ"

CHP yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor.

Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. Sadece son günlerdeki kötü örnekler bile, karşımızdaki hastalıklı zihniyetin asla iflah olmayacağının delilidir. CHP yöneticilerinin güya siyaset diye sergiledikleri tavırlar, dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle, hukukla, hatta insanlıkla bağdaşmaz. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış bilgilerle insanlar haksızca itham edilerek siyaset yapılmaz. Sürekli iftira atılarak, insanların mahremiyetine girilerek siyaset yapılmaz. Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konuları, pervasızca ve yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik sonuçları umursamadan tartışmaya açanların yaptıkları işin adı siyaset değildir. Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor.

"NEFRETTEN, ACIDAN BESLENEN YARATIKLAR GİBİSİNİZ"

Hal böyle olunca yardımcılarına, il başkanlarına diyecek söz bulamıyoruz. CHP’nin bu tarzı yüzünden, yeni nesillerin siyasetten soğumasından endişe ediyoruz. Biz kadınları ve gençleri siyasi karar alma mekanizmalarında daha etkin şekilde yer almaya davet ederken, bu tür kötü örneklerin gayretimizi sekteye uğratmasına izin veremeyiz. Siyasetin kalitesini artırmanın yolu, bu kirli zihniyeti ülkemizden tasfiye etmekten geçiyor.

Aziz Milletim…

CHP yöneticileri ile aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum.

Beyhude yere uğraşmayın. Türk Milleti, sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır. Çünkü siz kesinlikle milli değilsiniz, yerliliğiniz de tartışılır. Çünkü siz bu halkın inancına, tarihine, kültürüne, gönül dünyasındaki sızılara saygılı değilsiniz. Çünkü siz bu ülkede ne kadar bozguncu, ne kadar sapkın, ne kadar azgın varsa hep onlarla birlikte oldunuz, asla milletin safında yer almadınız. Çünkü sizin ne tarihi, ne manevi, ne ahlaki bir nirengi noktanız, omurganız, davanız, kavganız var. Çünkü siz mitolojideki sadece düşmanlıktan, nefretten, korkudan, kargaşadan, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz.

"DARBE GİRİŞİMİ OLUR SİZ KAHVENİZİ YUDUMLARSINIZ"

Ne bu ülkeye, ne bu millete, ne insanlığa dokunan en küçük bir faydanız olmadığı gibi, verdiğiniz zararların haddi hesabı yok.

Kendi ülkenize ve milletinize husumetinizi açıkça ifade edemediğiniz için, her musibeti buna alet ediyorsunuz.

Deprem olur, bina yıkıntılarının altında kalan insan sayısını çok göstermek için canhıraş bir şekilde uğraşırsınız.

Ekonomimize saldırı olur, insanlar ekmeğinin, geleceğinin derdine düşmüşken, siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur, milletimiz elinde bayrağı dilinde tekbiriyle tankların karşısına dikilirken, siz balkonlardan tankları alkışlar, televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsınız. Teröristler askerimize, polisimize, jandarmamıza saldırır, şehit sayısını yüksek göstermek için binbir yalan uydurursunuz.

"ARTIK BUNLARIN MİADI DOLMUŞTUR"

Sınırlarımıza yapılan tacizleri önlemek için harekâtlar düzenleriz, siz eli kanlı diktatörlerin ve teröristlerin savunucusu olarak karşımızda yer alırsınız. Salgın olur, tüm dünya ülkemizin gayretlerini takdirle takip ederken, siz hasta sayısının, vefat sayısının gizlendiği, malzeme-ilaç bulunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz. Buna karşılık ülkemizin ve milletimizin hayrına olan hiçbir meselede, ne işin ucundan tuttuğunuz, ne de hakkı söylemek babında tek kelime ettiğiniz duyulmuştur.

Marmaray’dan İstanbul Havalimanına, bölünmüş yollardan şehir hastanelerine kadar karşı çıktığınız, engellemeye çalıştığınız her hizmeti tepe tepe kullanır, ama zehirli dilinizle bunları sürekli sokmaktan da geri durmazsınız. Atatürk Havalimanı arazisinde 40 gün içinde kurmayı başardığımız 1.000 yataklı hastaneyi dahi, 14 milyar lira uçtu diyerek karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. İnşa ettiğimiz şehir hastanelerini yıllarca kara delik olarak yaftalayanlar, son 2 ayda yaşananların ardından bile, maalesef, en küçük bir pişmanlık emaresi göstermediler. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği İstanbul Havalimanını hala hazmedemediklerini görüyoruz. Aynı şekilde, İstanbul’dan çıkıp 3 saat içinde İzmir’e ulaşırken kullandıkları otoyola attıkları çamurların izleri de hala kuramadı. Sırf polemik malzemesi yapmak uğruna insanların haysiyetlerine ve ailelerine saldırarak girdikleri vebalin de umurlarında olmadığı biliyoruz.

Ama artık bu anlayışın miadı artık dolmuştur. İnsanlık nasıl KOVİD-19 virüsünü eninde sonunda yenecekse, inşallah, Türkiye de bu bağnaz zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere tarihe gömecektir. Türkiye’nin yeni dönemdeki en önemli kazanımlarından birinin de siyasetteki bu değişim olacağını ümit ediyoruz.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TERÖRİSTLERİN TEPELERİNE BİNİYOR"

Aziz Milletim…

Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken, diğer yandan ülkemizin ve milletimizin güvenliğiyle ilgili konuları da yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, Türkiye’nin salgınla mücadeleye yoğunlaşmasını, hem sınırlarımız içinde, hem de sınırlarımız ötesinde saldırılarını artırmak için fırsata çevirmeye çalışıyor. Sadece bu tavır bile, terör örgütünün ne kadar insanlıktan uzak bir yapı olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkemiz içinde sayıları çok azalmış olmakla birlikte, hala varlıklarını sürdüren kılıç artığı teröristlerin eylem arayışlarına izin vermiyoruz. Güvenlik güçlerimiz yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz bir şekilde, teröristleri takip ediyor, bulduğunda da tepelerine biniyor. Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de geniş bir alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının her adımını da yakından izliyoruz. Güvenlik güçlerimizin sınır ötesindeki operasyonları da kesintisiz sürüyor. Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere sürekli sızmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor, anında imha ediyoruz. Bölgede etki sahibi ülkeleri, sürekli anlaşmalarımıza riayet etmeye, terör örgütünü belirlenen sınırların dışında tutmaya, rejimin saldırılarını engellemeye davet ediyoruz.

Maalesef bu konuda hiçbir ülkenin sözünü tam manasıyla yerine getiremediğini görüyoruz.

Güvenli bölgelerimizin sürekli taciz edilmesine, saldırıların ve tacizlerin anlaşmalar hilafına artarak sürmesine daha fazla sabretmeyeceğiz. Şayet terör örgütünü ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse, biz kendi gücümüzle hepsini de yola getirmesini biliriz.

"İNŞALLAH YAKINDA LİBYA'DAN YENİ MÜJDELİ HABER VERECEĞİZ"

Gelişmelerin seyrine göre, önümüzdeki dönemde bu çerçevede yeni adımlar atabiliriz. Libya’da ise, ülkenin meşru yönetimine verdiğimiz destek sayesinde, darbeci Hafter gerileme sürecine girmiştir. Attığı her adımla işgali altında tuttuğu topraklardaki halkı da karşısına alan Hafter’i kurtarmaya, kendisine sınırsız maddi destek ve silah sağlayan ülkelerin çabaları da yetmeyecektir. İnşallah yakında Libya’dan yeni müjdeli haberler alacağız. Libya’nın güvenliği, Libya halkının huzuru ve refahı, tüm Kuzey Afrika ve Akdeniz’in de istikrarının anahtarıdır. Bu anlayışla, meşru Libya yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek, bölgeyi yeniden bir barış beldesi haline dönüştürmekte kararlıyız.

ÇİFTÇİLERE MÜJDELİ HABER

Sözlerime, yaklaşık 20 gün sonra başlayacak hasat dönemi öncesinde çiftçilerimize vereceğimiz bir müjdeyle tamamlamak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimizin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz.

Arpa alım fiyatını ise ton başına 1.100 liradan 1.275 liraya çıkartıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da, kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.

Yeni dönem hububat ve bakliyat alım fiyatlarının üreticimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimden, açıkladığımız normalleşme takviminin de ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık personelimiz başta olmak üzere, bu süreçte üstün gayret ortaya koyan tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum. Salgın hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile terör örgütünün saldırılarında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla...