Adil Gür, Habertürk yayınında fenalaştı

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında rahatsızlandı. Gür'ün rahatsızlanmasıyla birlikte Habertürk yayını kesmek zorunda kaldı.

Verilen aradan sonra açıklama yapan program sunucusu Veyis Ateş, Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ateş, "Birazdan ailesine ulaşılacak, Adil Gür kıymetli dostumuz tansiyon düşüklüğü yaşadı. Açıkçası ben de Mete'ye dalmışım, biraz geç fark ettim," dedi.

Ateş, "Kötü bir durum yok, ama panikledik birden bire onu öyle görünce. Birkaç dakika sonra kendisine geldi. Sağlık durumu gayet iyi," ifadelerini kullandı.