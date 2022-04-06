Adana’da muhasebeciyi soydular

Adana’nın Seyhan ilçesindeki plastik firması sahibi Ali Başak (32), muhasebecisi E.P.’yi Yeşiloba Mahallesi ATİKOP Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir bankadan 820 bin lira para çekmesi için gönderdi.

31 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde bankaya giden E.P., parayı çekti ve o parayı 01 HP 286 plakalı şirkete ait hafif ticari aracın ön koltuğuna koydu.

Bu sırada E.P., parada bir miktar eksik olduğunu fark edip tekrar bankaya girdi.

820 BİN LİRAYI ALIP, KAÇTI

E.P.’yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın yanına yaklaşıp iddiaya göre kilitli olmayan aracın şoför kapısını açtı, yolcu koltuğunda bulunan 820 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Bankadan dönünce parayı araçta göremeyen E.P. durumu önce polis ekiplerine ardından işvereni Ali Başak’a bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bankanın güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kullandığı aracı ve plakasını belirleyip parmak izi araştırması yaptı.

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SAHTE PLAKALI 2 ARAÇ KULLANDILAR

Ekipler, hırsızlıkların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu, sahte plakalı aracı almaya geldikleri yere de başka bir sahte plakalı araçla geldiklerini tespit etti.

Polis ekiplerinin hırsızlık şüphelisi şahısları arama çalışması sürerken Ali Başak, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

“MUHASEBECİMİ TAKİP ETMİŞLER”

İş adamı Ali Başak, “Yıllardır yanımda çalışan muhasebecimi bankaya para çekmesi için gönderdim. Muhasebecim bankadan parayı çekip arabaya koyuyor. Ardından da paranın bir miktar eksik olduğunu fark ediyor, parayı arabada bırakıp geri bankaya dönüyor. Muhasebecim bankaya döndüğünde ise onu takip eden kişiler beyaz bir arabayla yaklaşıp, aracın içerisindeki parayı alıp kaçıyorlar.” diye konuştu.

“KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Olayı gerçekleştiren şahısların sahte plaka kullandığını da belirten Başak, “820 bin liramız çalındı. Kaybımız çok büyük. Bir an önce hırsızların bulunmasını istiyoruz.” dedi.