Adana'da 17 yaşındaki genci vurarak öldüren polis tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde dün polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu bir genci vurarak ölümüne neden olan polis memurunun tutuklandığı açıklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ali El Hemdan adlı gencin polisten kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında, polis memuru F.K.'nın silahından çıkan bir adet mermi ile göğüs bölgesinden yaralandığı, hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi. Başsavcılık polis memurunun "kasten öldürme" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini bildirdi.

Adana Valiliği ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gencin uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralandığnı aktarmıştı.

Sosyal medyada yayılan ve olaya ait olduğu iddia edilen görüntülerde gencin kalbine yakın bir noktadan yaralandığı görülüyordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da görüntüleri Twitter hesabundan paylaşarak "Adana Seyhan'da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun "dur" ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

DHA ise olayın dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldiğini, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören gencin kaçmaya başladığını ve yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A.'nın havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etmesi sonucu bacağından vurularak yakalandığını duyurmuştu.

Yerel gazeteciler, gencin 2002 doğumlu olduğunu, kullandığı aracıyla polis kontrolünü görünce kaçmaya başladığını, daha sonra aracı bir sokakta bırakıp koşarak kaçmaya çalışırken vurulduğunu belirtti. Gencin olay sırasında işe gittiği de iddia edildi ancak henüz nerede çalıştığına dair net bir açıklama yok.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 20 yaş altındaki kişiler için sokağa çıkma yasağı bulunuyor.