Adalet Bakanlığı 1200 hakim ve savcı alımı ilanı yayınladı!

Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı 21-22 Kasım 2020 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Sınava başvurular ise 1-8 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

1 Ekim’de başlayacak olan başvurular için ücretler belirlendi. Sınav ücreti ; 1 sınava katılan adaylar için 225,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 337,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 450,00 TL olacak.

35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK GEREKİYOR

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak gerekiyor.