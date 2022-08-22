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Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek! 'Son tarih 24 Aralık'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

Güncel 22.08.2022, 10:22
Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek! 'Son tarih 24 Aralık'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,  "24 Aralık 2022 tarihine kadar, genel ahlaka uygun olmayan Gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvurularınızı e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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