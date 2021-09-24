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Acun, Süper Lig ihalesine girmeye hazırlanıyor

Dijital içerik platformu Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'nın, Süper Lig'in yayın hakları ihalesine gireceği iddia edildi.

Güncel 24.09.2021, 10:02
Acun, Süper Lig ihalesine girmeye hazırlanıyor

Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Mehmet Demirkol, yaptığı programda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in, Süper Lig'e de talip olacağını belirtti.

Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

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