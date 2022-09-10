Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti
İngiltere'de Hull City kulübünü satın alan Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti. Ilıcalı'yı karşısında görüne büyük mutluluk yaşayan İngiliz taraftar ünlü televizyoncuyla uzun uzadıya sohbet etti.
2022'nin Ocak ayında Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takım taraftarının evine Türk bayrağını astığını görünce harekete geçti.
Taraftarın ailesiyle sohbet etti
Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyarete giden Ilıcalı, Twitter'da gördüğü görüntülerin kendisini duygulandırdığını ve ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.
"Burada o kadar çok insan görüyorum ki"
Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan ünlü televizyoncu , "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki" dedi.
Everyday I fall more in love with this city… I enjoyed my visit to this beautiful family so much. It is the people what makes you happy when you live somewhere and I see so many lovely people in Hull everytime I am there… pic.twitter.com/SKA8uxPiqD— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 8, 2022
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