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Acun Ilıcalı depremzedeler için 51 milyon TL bağış topladı

Acun Ilıcalı TV8'de yaptığı canlı yayında depremzedeler için 51 milyon TL bağış toplayarak rekor kırdı.

Acun Ilıcalı depremzedeler için 51 milyon TL bağış topladı

Acun Ilıcalı TV8'de yaptığı canlı yayında depremzedeler için 51 milyon TL bağış toplayarak rekor kırdı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:50
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Acun Ilıcalı depremzedeler için 51 milyon TL bağış topladı



Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu.

51 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI, 300 BİN LİRA BAĞIŞI AÇIKLADI

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi. Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.

ÖZDİLEK'TEN 1 MİLYON

Kanalın yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu. Özdilek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

CEMİL KAZANCI'DAN REKOR BAĞIŞ

Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.

Filistin asıllı Ahmet Elser ise 500 bin TL bağışta bulundu.

ELAZIĞLI İŞ ADAMI BURAK SOYLU'DAN 2 MİLYON TL VE OKUL BAĞIŞI

Elazığlı genç iş adamı Burak Soylu, Acun Ilıcalı'nın programını arayarak 2 milyon TL ve anne babası adına okul bağışı yapacağını açıkladı. Kim olduğu merak edilen genç iş adamının teknoloji şirketi sahibi olduğu öğrenildi.

İNEGÖL MOBİLYA, DEPREMZEDELERİN MOBİLYA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

İnegöl Mobilya, depremde evi yıkılan ve zarar gören tüm ailelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 27.01.2020 12:09
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