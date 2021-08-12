Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza

İllegal bahis sitelerinin reklamlarının yayınlandığı Tv8’de Acun Ilıcalı, yayın sırasında yaşanan donmanın Hollanda’dan kaynaklı olduğunu savundu.

Spiker Melih Gümüşbıçak da tıpkı Acun Ilıcalı gibi, Hollanda’daki sanal reklam uygulamasından kaynaklı donmaların olduğunu iddia etmişti.

Fakat Maç yayını sırasında Hollanda yayıncı kuruluşunda söz konusu bahis reklamlarının olmadığı ise kısa sürede ortaya çıktı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yaşanan olayların ardından kararını verdi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, “TV8'e de PSV Eindhoven-Galatasaray futbol maçı yayınında birçok defa ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin bant reklam yayınlarına yer vermesi tespiti nedeniyle idari para cezası uyguladı” denildi.