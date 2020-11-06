AÇÜ VE KOSGEB AR-GE İŞBİRLİĞİ PROTOKULU İMZALANDI

Artvin Çoruh Üniversitesi ile KOSGEB Başkanlığı arasında AR-GE ve işbirliği protokolü imzalandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü arasında, KOBİ’lerin ve girişimcilerin Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin değerlendirilmesi ve destelenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme ve inovasyon projelerinin değerlendirilmesi amacıyla AÇÜ ve KOSGEB’in birlikte değerlendirme mekanizmalarının oluşturulduğu protokol, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki arasında imzalandı.

Protokol kapsamında, Ar-Ge ve inovasyon projelerini Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde değerlendirecek bir ortak kurulun tesis edilmesi kararlaştırıldı..

Protokolde, kurulun yapısı ve çalışma esasları ayrıntılı olarak ifade edildi.