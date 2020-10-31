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Acil durumlarda internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları

Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler nedir? Acil durumlarda internet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları...

Güncel 31.10.2020, 10:25 31.10.2020, 10:56
2007
Acil durumlarda internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları

İnternet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları:

1- Firechat (Wİ-Fi veya bluetooth kullanıyor)

2- Bridgefy (Bluetooth kullanıyor)

3- Flows

4- Signal offline messenger

5- MeshTalk

6- Vojer (Sadece iOS'ta)

7- Serval Mesh (Bluetooth ile çalışıyor)

İnternet ile çalışan telsiz uygulamaları:

1- Zello

2- Heytell

3- Voxer

Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler:

1- Wİ-Fİ parolalarınızı kaldırın. Bu sayede iletişim ağını genişletin.

2- Sesli arama yerine SMS kullanın.

3- Sosyal medyadaki otomatik video izleme modunu kapatın. Video paylaşmayın.

4- Veriyi çok tüketen uygulamardan uzak durun. 

#çevrimdışı #internetsiz
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