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Acil durumlarda internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları
Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler nedir? Acil durumlarda internet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları...
Güncel 31.10.2020, 10:25 31.10.2020, 10:56
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İnternet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları:
1- Firechat (Wİ-Fi veya bluetooth kullanıyor)
2- Bridgefy (Bluetooth kullanıyor)
3- Flows
4- Signal offline messenger
5- MeshTalk
6- Vojer (Sadece iOS'ta)
7- Serval Mesh (Bluetooth ile çalışıyor)
İnternet ile çalışan telsiz uygulamaları:
1- Zello
2- Heytell
3- Voxer
Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler:
1- Wİ-Fİ parolalarınızı kaldırın. Bu sayede iletişim ağını genişletin.
2- Sesli arama yerine SMS kullanın.
3- Sosyal medyadaki otomatik video izleme modunu kapatın. Video paylaşmayın.
4- Veriyi çok tüketen uygulamardan uzak durun.
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