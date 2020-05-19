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Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...

Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...

19 Mayıs 2020 Salı 19:18
2018 Okunma
Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 15.615'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.199 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 19 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

18 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 151 bin 615 ve can kaybının 4 bin 199 olduğu açıklandı.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 27 bin 709'a yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi.

Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, 131 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 518’e ulaştı

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