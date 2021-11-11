Acı tüketmek, çikolata yemek kadar mutlu ediyor

Acı dilimize değdiği an beynimize ağzımızın alev alev yandığı sinyali gidiyor. Adrenalin salgılanmaya başlıyor, kalbimiz daha hızlı atıyor. Dudaklarımız şişiyor, yanaklarımız kızarıyor. Aynı zamanda vücut kendini soğutma moduna geçtiğinden terlemeye başlıyoruz.

Bu sırada beyin acıyla başa çıkmak için doğal maddesi kapsaisin olan acı biberin ağıza değdirildiği anda uyandırdığı yakıcı bir his sayesinde endorfin salgılar.

Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etki oluşturur. Endorfin vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağlar.Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfinin vücutta ağrı kesici etki yaptığını biliyoruz artık. Acı içinde olabiliriz ancak heyecanlı ve mutluyuz.