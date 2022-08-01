Acı ama gerçek! 'Kiralık katil sitesinde fiyatlar şoke etti'

Türkiye'de kiralık katil hizmeti verdiğini iddia eden bir internet sitesi görenleri şaşkına çevirdi. Birçok yasadışı işte olduğu gibi "Dark Web" üzerinden bulunan kiralık katillerin şimdi bir internet sitesi üzerinden açık açık reklamının yapılması dikkat çekti.

İnternet sitesinde neden kendilerinin seçilmesi gerektiği ise şöyle anlatılıyor:

"Kiralık Tetikçi hizmeti alırken en önemli şey GİZLİLİK ve ANONİM olmaktır. Kimliğinizin adresinizin telefonunuzun vb. bilgilerinizin kimse tarafından bilinmemesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde sorunsuz olarak kiralık tetikçi hizmeti almanız gerekmektedir. Aksi takdirde deşifre olup azmettirici olmaktan yüksek hapis cezası alabilirsiniz. Düşmanınızdan kurtulmak isterken tam tersi durumlarla karşılaşmanız olasıdır."

Fiyatlandırmaları da içeriyor

Sitede her şey ayrıntısıyla anlatılmış durumda. Yapılacak işe göre fiyatlandırma da hazırlanmış. Sitedeki fiyatlandırma şöyle:

-Öldürme: 30 bin dolar -Yaralama-Sakat bırakma: 20 bin dolar Kaçırma- Alıkoyma: 10 bin dolar -Kundaklama: 9 bin dolar





Sitede sadece insan öldürmedikleri kara para aklama gibi suçları da işledikleri açık olarak anlatılıyor. İletişime geçmek isteyenler için bir e-posta adresi verilen sitede para yatırma işlemi içinde bir link verilmiş. Parayı peşin veya yüzde 50 usulü aldıklarını ifade etmişler.

Yaptıklarının açık olarak suç olduğunu ifade eden Odatv Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin, siteyle ilgili şunları ifade etti:

"İlk başta okuduğunuzda her türlü organize suç hizmetinin verildiği bir siteyle karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz. İnternetin herkesin giremediği dark web kısmında bir takım suçların işlendiğini biliyoruz ama herkesin ulaşabileceği böyle bir siteye açıkçası ilk kez şahit oluyoruz.

Siteyi dikkatlice okuyunca yapılacak işlemlerde gizliliğin ön planda tutulacağı söyleniyor.

Burada işlenmesi taahhüt edilen suçların tamamı ağır cezalık suçlar. Hepsi hakkında ciddi tahkikatlar yapılır. Faillerin kendini uzun süre gizlemesi pek mümkün olmaz. Yapılacak iş ve işlemler biraz kalbi kırık veya öfkeli insanların ilgisini çekebilecek nitelikte gibi görünüyor? Ben bu sitenin dolandırıcılık amacıyla açıldığını düşünüyorum. Umarım da öyledir? Çünkü site içeriği gerçekten çok ürkütücü.

"Böyle bir örgüt varsa herkes ürkmelidir"

Eğer küresel çapta hareket eden böyle bir örgüt varsa gerçekten herkes ürkmelidir. Ama ben yine de bunun bir dolandırıcılık teşebbüsü olduğunu düşünüyorum:

1. Müşteri profili daha çok kalbi kırık ve öfkeli kadınları hedef almış gibi duruyor

2. Mutlak gizlilik şartı parayı göndereni olduğu kadar paranın gittiği kişiyi de koruyor.

3. Kimse kolay kolay polise gidip de 'ben kiralık katil sitesine para kaptırdım' diye şikayette bulunamaz.

4. Kolluk güçlerinin bu tip kişileri tespit etmek için bu siteyi açmış olması tezi de ihtimal dışıdır. Kolluk suça azmettiremez, çünkü bu suçtur.

Umarım Siber Suçlar en kısa sürede bu olayı aydınlığa kavuşturur ve biz de gerçekleri öğrenmiş oluruz. Yurt dışında faaliyet gösteren bir site olduğu için olayın ortaya çıkarılması biraz vakit alabilir."

kaynak:OdaTv