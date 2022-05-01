Abzal Saparbekuly Kazakistan Yurttaşlar Fonu'nun Başkanı Oldu

Abzal Saparbekuly, 2017'den 2022'ye kadar Kazakistan'ın Türkiye'deki Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisi idi. Ayrıca daha önce Türk Devletleri Teşkilatı Projeler Müdürü ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştı. A. Saparbekuly 2000 yılından beri Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan profesyonel bir diplomattır.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı M. Tleuberdi Vakfı yönetim ve personeli önünde, örgütün faaliyetinin temel hedef ve hedeflerine dikkat çekerek, “Hemşerlerimize sosyo-ekonomik, kültürel ve eğitimsel kapsamlı yardım ve destek veriyoruz yurt dışındaki Kazak diasporasının yardımları, ihtiyaçlarını karşılamak için aktif çalışmamız gerekiyor," dedi.

Şu anda "Vatandaş Fonu"nun başlıca görevlerinden biri, yurt dışında yaşayan soydaşların ve etnik Kazakların tarihi vatanlarıyla kültürel ve insani bağlarının geliştirilmesidir.