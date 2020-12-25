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Aburrahman Dilipak'tan Ekrem İmamoğlu'na destek
Yeni Akit gazetesi yazarı Aburrahman Dilipak'ın oğlu Ahmet Taha Dilipak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakarette bulunan Yeni Akit gazetesini eleştirdi.
Güncel 25.12.2020, 16:56
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