Abramoviç Adnan Oktar’ın villasını aldı

Sabah yazarı Dilek Güngör, Rus milyarder Roman Abramoviç'in Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

Dilek Güngör, Abramoviç'in kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villayı satın aldığını açıkladı.

Yazıda belirtilen bilgiye göre villa 190 milyon TL'ye satışa çıkarılmıştı, ancak satış fiyatı henüz bilinmiyor.

Güngör, yazısında "Bildiğim kadarıyla büyük bir yer… Oktar çetesine operasyonlar düzenlendiğinde boy boy fotoğrafları gündeme getirilmişti… Korunun arasında… Bayağı büyük bir arsa içerisinde… Şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmiyorum… Israr ettim, söylemediler… Ama geçen sene konuşulan rakamlardan çok daha yüksek bir fiyata anlaşma sağlandığından eminim…" ifadelerini kullandı.

Güngör, "Bakalım serveti 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia edilen Abramoviç'in gayrimenkul dışında başka yatırımları olur mu?" diye yazdı.