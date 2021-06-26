Abdurrahman Dilipak'tan Uğur Dündar'ı çok kızdıracak yazı!

Abdurrahman Dilipak, “Ben Uğur Dündar’ı 28 Şubat ve öncesinden tanırım. Gülen Türkiye’den ayrıldıktan sonra bir hafta benim aleyhimde birçok gazete ve televizyon yayın yaptı. O bir haftalık yayınında, yaşlı bir yazarın kendi kitabındaki cümleleri ekranda kendine yalanlattı ve ondan yaptığım alıntı sebebi ile beni suçladı. Dava açıldı, noter tasdikli suret verdim. Yalanı ortaya çıktı, ben berat ettim ama dava açtım ona yargı işlemedi" dedi.

Dilipak'ın "+1" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Yayına başlarken Uğur Dündar bu kanalı büyük iddialarla tanıtırken bir şeyi unutmuştu, bu kanalı kim, niçin kurmuştu! Sezgin Baran Korkmaz’ın perde gerisinde patronu olduğu bir kanal üzerinden nasıl dürüst, temiz bir yayıncılık yapacaksınız, bunu unutmuştu!

Ben Uğur Dündar’ı 28 Şubat ve öncesinden tanırım. Gülen Türkiye’den ayrıldıktan sonra bir hafta benim aleyhimde birçok gazete ve televizyon yayın yaptı. Beni de kaçırmak istiyorlardı. Dışarı çıksam, kaçıranların dışarıdaki dostları karşılayacak, sahiplenecekti. Ben kalıp mücadele etmeyi seçtim. O bir haftalık yayınında, yaşlı bir yazarın kendi kitabındaki cümleleri ekranda kendine yalanlattı ve ondan yaptığım alıntı sebebi ile beni suçladı. Dava açıldı, noter tasdikli suret verdim. Yalanı ortaya çıktı, ben berat ettim ama dava açtım ona yargı işlemedi. “Er meydanı” dedikleri meydan böyle bir meydandı."