Abdullah Gül’ün avukatından açıklama!

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Avukat Latif Cem Baran

“Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir “duruş” sergilemeyi gerektiriyor.

Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, #abdullahgül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.” şeklinde paylaşımda bulundu.

İsmim Ali Babacanla Anılmasın

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirten Baran, isminin birlikte anılmasından rahatsız olduğunu ifade ederek sosyal medya hesabından Ali Babacanın yayınladığı mesaja tepki gösteren Baran,” Senin bu “sahte duruşlarını” gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın” demişti.

Baran önceki gün açıklamasında “ Kendi siyasi çıkarları için maksadını aşmış bu gösterilerin savunulması vicdanen ve siyaseten doğru değildir. Bu sahte duruşları ve kendi siyasi çıkarları uğruna toplumsal değerleri hiçe sayan politikalarını çok daha önceleri gördüğüm için ismimin DEVA Partisi ile anılmasını istemedim. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz” demişti. Bugün ise Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir “duruş” sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle diyerek Abdullah Gül’ün avukatlığından istifa ettiğini duyurdu.