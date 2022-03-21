Abdi İbrahim Dünya Su Günü’nde geleceği iyileştirmeye devam ediyor

TEMİZ ve güvenli suya erişim konusunda yaşanan problemlere dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 22 Mart günü “Dünya Su Günü” olarak kutlanıyor.

HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak, daha az kaynak kullanarak paydaşları için daha fazla değer yaratma vizyonuyla çalışmalarını yürüten Abdi İbrahim de su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yeni bir projeyi hayata geçirdi. Şirketin İstanbul Maslak’taki Genel Müdürlük binasında bulunan tüm musluklara Eylül 2021 itibariyle su tasarruf kartuşları takılarak, yaklaşık altı aylık bir zaman diliminde 785 ton su tasarrufu elde edildi. Bunun yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde faaliyet gösteren yaklaşık 5.000 eczaneye de su tasarruf kartuşu temin ederek en önemli paydaşlarından biri olan eczanelerin de su tasarrufuna destek olmalarını sağladı.

Abdi İbrahim’in projesi örnek olacaktır

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül de konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik, iş yapış süreçlerimizin kalbinde yer alıyor. Temel hedefimiz de daha az kaynak kullanarak tüketicilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumumuz için daha fazla değer yaratmak. Temiz ve güvenli suya erişim konusunda yürüttüğümüz projenin bu anlamda örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Geçmişte olduğu gibi bundan böyle de sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”



İklim değişikliği ve küresel ısınma, dünyada acil çözüm bekleyen sorunların başında geliyor. Nitekim günümüzde birçok ülke su sıkıntısı ile karşı karşıya. Su kaynaklarının verimli kullanımı da çözümün en önemli ayaklarından biri. Birleşmiş Milletler de bu soruna dikkat çekerek farkındalık yaratmak maksadıyla, 1993 yılında aldığı bir kararla 22 Mart tarihini Dünya Su Günü ilan etti. Her yıl farklı bir tema belirlenen Dünya Su Günü’nün 2022’deki teması ise “Yer Altı Suyunu Görünür Yapmak.”