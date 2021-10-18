ABD’den Türkiye’yle ilgili dikkat çeken F-16 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

Price, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığında F-16'lar vermeyi teklif ettiğini söylemişti.

Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak Angola ziyareti öncesinde konuşan Erdoğan “Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:sozcu.com