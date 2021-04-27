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ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması’na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Güncel 27.04.2021, 11:55
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Ege Denizi'nden bugün saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerine oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleye gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. ABD Sahil Güvenlik gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik etti. Güvertede bulunan ABD'li askerler dikkat çekti.

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