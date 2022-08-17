ABD-RUSYA ARASINDA NÜKLEER SAVAŞ ÇIKMASI DURUMUNDA EN AZ 5 MİLYAR İNSAN ÖLECEK

Rutgers Üniversitesi’nden araştırmacılar, bilgisayar simülasyonları kullanarak ABD ve Rusya arasındaki olası bir nükleer savaşın sonuçlarını tahmin etti. Bilim insanları, nükleer bombalardan kaynaklı yangınların üst atmosfere kurum salacağını ve bu durumun Güneş ışınlarının yeryüzüne inmesinin engellenmesi ile sonuçlanacağını ortaya koydu.

Güneş’in kapanmasıyla yeryüzünde mahsul yetişmesinin büyük ölçüde engelleneceğini belirten uzmanlar ortaya çıkan kıtlığın ardından 5 milyardan fazla insanın açlıktan öleceğini hesapladı.

"NÜKLEER SAVAŞIN YAŞANMASI ENGELLENMELİ"

Nature Food adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Lili Xiai 'Veriler bize açıkça şunu söylüyor: Bir nükleer savaşın yaşanmasını engellemeliyiz” diye konuştu.

Bununla birlikte araştırmacılar, hesaplamalarını her ülkenin nükleer cephanesinin büyüklüğüne dayandırdıklarını aktardı.

PUTİN'İN NÜKLEER TEHDİDİ

Öte yandan, Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaşı başlatmıştı. Putin, savaşın birkça gün ardından Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini vermişti.

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR NÜKLEER SİLAHI VAR?

Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.

Nükleer devletler arasındaki küçük bir çatışmanın bile gıda üretimini azaltacağını ve yaygın açlıkla sonuçlanacağını söyleyen bilim insanları, “Community Earth System Model” adlı bir tahmin aracı geliştirdi. Bilim insanları geliştirdikleri bu araçla, mısır, pirinç, bahar buğdayı ve soya fasulyesi üzerindeki etkileri ülke bazında tahmin etti. Araştırmacılar ayrıca hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili öngörülen değişiklikleri de inceledi.

SAVAŞIN ETKİLERİ 300-400 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Çalışmanın yazarları, Hindistan ve Pakistan arasında yerel bir savaş olması durumunda, küresel nüfusun tarım ve hayvancılık ürünlerinden aldığı kalorinin beş yıl içinde ortalama yüzde yedi azaldığını bildirdi. ABD ve Rusya'nın dahil olduğu en kötü nükleer savaş senaryosunda ise savaşın sona ermesinin ardından 300 ile 400 yıl boyunca küresel nüfusun bu ürünlerdrn aldığı kalori miktarının yüzde 90 azaldığı görüldü.

Bilim insanları, mahsul üretimindeki düşüşlerinin Rusya ve ABD gibi büyük ihracatçılar da dahil olmak üzere orta-yüksek enlem ülkelerinde en şiddetli olacağını vurguladı.

5 MİLYARDAN FAZLA İNSAN İKİ YIL İÇİNDE ÖLECEK

Diğer taraftan, ABD ve Rusya arasındaki nükleer savaş senaryosunun sonuç tahminlerine göre, böyle bir savaşın ardından gezegenin yüzde 75'inden fazlasını oluşturan 5 milyardan fazla insanın iki yıl içinde açlıktan öleceği aktarıldı. Dünya Bankası’nın 2020 verilerine göre yeryüzünde 7,753 milyar insan yaşıyor.

Öte yandan çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Alan Robock, her boyuttaki bir nükleer savaşın küresel gıda sistemlerini yok edeceğini ve bu süreçte milyarlarca insanı öldüreceğini söyledi.

Robock, "Dünya birkaç kez nükleer savaşın eşiğine geldi. Nükleer silahları yasaklamak tek uzun vadeli çözümdür. Beş yıllık BM Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması 66 ülke tarafından onaylandı, ancak dokuz nükleer ülkeden hiçbiri onaylanmadı.

Çalışmamız, bu dokuz devletin bilimi ve dünyanın geri kalanını dinleme ve bu anlaşmayı imzalama zamanının geldiğini açıkça ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.