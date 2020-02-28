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ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Saldırı haberlerinden endişe duyuyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Saldırı haberlerinden endişe duyuyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

28 Şubat 2020 Cuma 12:40
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ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sahadan gelen haberlerin farkında olduklarını ve daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:42
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