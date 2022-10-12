ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, görevine başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Dış İlişkiler Görevlisi ve kariyer diplomatı olan Julie A. Eadeh, 10 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ABD İstanbul Başkonsolosu olarak görevi üstlenmiş bulunuyor. Eadeh, Ağustos 2021 ile Ekim 2022 arasında ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Eadeh’in ABD’nin siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim ve ticaretle ilgili menfaatlerini geliştirme konusunda yirmi yıllık deneyimi bulunmaktadır.

Türkiye’ye gelmeden önce Bayan Eadeh, ABD Hong Kong Başkonsolosluğu’nda Siyasi Birim Şefi olarak görev yapmıştır. Daha öncesindeyse ABD Doha Büyükelçiliği’nde Kamu Diplomasisi Müsteşarı ve Başmüsteşar Vekili olarak görev yapan Bayan Eadeh, 2010 ila 2012 yılları arasında ABD Şanghay Başkonsolosluğu’nda çevre, bilim, teknoloji, sağlık ve enerji konularından sorumlu diplomat olarak çalışmıştır. Bayan Eadeh 2007-2008 yıllarındaysa ABD Bağdat Büyükelçiliği’nde Sözcü Yardımcısı olarak basın ve medyayla ilişkileri yürütmüştür.

Bayan Eadeh, 2006 yılında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta görev yaptığı sırada İsrail ile Hizbullah savaşında Amerikan vatandaşlarının Lübnan dışına tahliye sürecini yürütmüştür. Beyrut’taki görevinden önce Washington’da Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu’nda, siyasi ataşe olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta ve ekonomi ataşesi olarak Kudüs’te görev yapmıştır. Bayan Eadeh, Orta Doğu ve Çin’de gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla defalarca ABD Dışişleri Bakanlığı Üstün Şeref Ödülüne layık görülmüştür.

Eadeh, lisans eğitimini Eastern Michigan Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Georgetown Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen Eastern Michigan Üniversitesi Sanat ve Bilim Yüksekokulu Kaynak ve Geliştirme Yönetim Kurulu üyesidir. Türkçe, Arapça ve Mandarin Çincesi konuşmaktadır. Kendisi gibi diplomat olan eşi Ankara’da ABD Dışişleri Bakanlığı Görevlisi olarak çalışmaktadır. Bayan Eadeh’in iki oğlu vardır.

Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Eadeh, yaptığı bir açıklamada: "Türkiye'ye ailemle geldim. Eşim de diplomat ve Büyükelçilikte çalışıyor, İki tane çocuğumuz var ve Türk okullarına gidiyorlar. İnşallah Türkçeleri benimkinden daha iyi olacak" İfadelerini kullandı.