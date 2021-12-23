ABD ile Türkiye arasında diplomat krizi!

İstanbul Emniyeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada gözaltındaki kişinin Beyrut'taki ABD büyükelçiliğinde çalışan "D.J.K." isimli bir diplomat olduğunu bildirdi.

ABD dışişleri bakanlığından bir yetkili ise konuya ilişkin olarak detay vermediği açıklamasında, "ABD'nin bir vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığının farkındayız. Bu şahıs ABD'nin diplomatı değildir. Uygun konsolosluk hizmetlerini sağlamaktayız" diye belirtti.