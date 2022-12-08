ABD Dışişleri'nden F-16 açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan şartların savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan (NDAA) çıkarılmasına yönelik memnuniyet duyup duymadığı sorulan Sözcü Price, “Elbette. Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre olmasını ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeye sahip olmasını sağlamak istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki iş birliğimiz bizim için büyük önem taşıyor. Bu, iki başkanın (Erdoğan ve Biden) Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde ele aldıkları bir konuydu. Daha alt seviyelerde de görüşme oldu. Bunu Kongre ile de görüştük. Kongre'yle tam da bu konuda devam eden bir diyaloğumuz var, ancak kamuoyuna sunabileceğim yeni bir bilgim yok” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz”

Price, Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceği yönündeki açıklamasına dair değerlendirilmesi sorulması üzerine, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye, tabi ki zorlu bir tehditle karşı karşıya, diğer tüm NATO müttefiklerinden daha ciddi bir tehdit. Çünkü Türkiye kendi topraklarında diğer tüm NATO müttefiklerinden daha fazla terör saldırısına maruz kaldı. Dolayısıyla elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar Türk müttefiklerimizle yaptığımız konuşmalar ama bunlar aynı zamanda Kongre ile de yaptığımız konuşmalar” dedi.

“Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?” sorusunu da yanıtlayan Price, “NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın aralarında diplomatik olarak çözülmesini talep ediyoruz. Yunanistan önemli bir müttefik. Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye söz konusu olduğunda, Suriye söz konusu olduğunda ve bölgede artan diğer gerilimler söz konusu olduğunda bölgedeki gerilimi azaltmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.