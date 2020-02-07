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ABD'den açıklama: El Kaide lideri Trump'ın emriyle öldürüldü

Beyaz Saray, El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'den açıklama: El Kaide lideri Trump'ın emriyle öldürüldü

Beyaz Saray, El Kaide Örgütünün lideri Kasım El-Rimi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

07 Şubat 2020 Cuma 13:00
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ABD'den açıklama: El Kaide lideri Trump'ın emriyle öldürüldü

ABD, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi’nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir" bilgisi verildi.

Rimi'in 1990'lı yıllarda El Kaide'ye katıldığı ve Afganistan'da Usame bin Ladin ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Rimi'nin liderliğinde Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütü Yemen'deki sivillere yönelik vicdansız saldırılar düzenlemiştir. Ayrıca bu örgüt, ABD'ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenlemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu operasyonda Rimi'nin öldürülmesinin Arap Yarımadası'ndaki El Kaide ve El Kaide'nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacağı belirtilen açıklamada, bu tür örgütlerin ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Rimi'nin öldürülmesiyle çıkarlarımız ve müttefiklerimiz daha da güvende. Bize zarar vermeye çalışan teröristlerin izini sürerek ve bunları ortadan kaldırarak, Amerikan halkını korumayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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