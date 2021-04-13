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ABD'deki Halkbank temyiz davasında karar çıkmadı

ABD'de görülen temyiz davasında karar çıkmadı. Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

Güncel 13.04.2021, 11:43
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ABD'deki Halkbank temyiz davasında karar çıkmadı

ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'ndeki Halkbank temyiz davasında, tarafların sözlü savunmalarını yaptığı duruşma görüldü.

Halkbank avukatları, bu davanın 'emsalsiz' olduğunu ve ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında yargılanamayacağını savundu.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda karar açıklamadı.

Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

Temyiz mahkemesinin Halkbank'ı haklı bulması durumunda dava düşecek, banka aleyhine karar vermesi durumunda ise federal mahkemede davanın görülmesine başlanacak.

Halkbank'a savcılar tarafından 'ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği' suçlaması yöneltiliyor.

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