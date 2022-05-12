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Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı'nın sorularını yanıtladı
Kastamonu ilinin sahil ilçesi, Karadeniz’in incisi Abana, güneşin denizden doğup denizden battığı eşsiz yerleşim yerlerinden biri. Belediye başkanlığı görevini üstlendiği günden beri gecesini gündüzüne katan Yunus Akgül, Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı'nın canlı yayın konuğu oldu. Abana'nın dünden bugüne geldiği noktayı izleyicilerle paylaşan Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, önümüzdeki süreçte hayata geçirmek istediği projelerini de anlattı.
Güncel 12.05.2022, 23:03 12.05.2022, 23:20
İşte Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül'ün katıldığı canlı yayın...