AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları kapattı: Turist ve ziyaretçi vizeleri durduruldu

AB ülkeleri, zorunlu durumlar ve iş vizesi (D vizesi) dışında, Türkiye'de vize vermeyi tamamen durdurdu. Türkiye’den Almanya’ya dönenlerde 501 koronavirüs vakası tespit edilmesi işleri iyice zorlaştırdı. Seyahat kısıtlamasına rağmen D tipi vize alabilecekler de var.

Randevu bile verilmiyor

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu. Hatta bunun için randevu bile verilmiyor. Son iki haftada Almanya'ya dönenlerin arasında Kosova'dan sonra en yüksek Covid-19 vaka sayısı ise Türkiye'den oldu.

Kosova'dan gelenlerin 1096'sında koronavirüs çıkarken, Türkiye'den gelenlerin ise 501'inde çıktı. Üçüncü sırası ise 260 pozitif vaka ile Hırvatistan'dan dönenler aldı.

Ucu açık

Alman hükümetinin 01.07.2020 ve Avrupa Konseyi'nin 30.06.2020 tarihli kararları güncellendi, yeniden konsoloslukların sıralarına konuldu. 31 Ağustos'a kadar süreceği belirtilen seyahat yasağı bu kararlarda yer almıyor ve ucu açık. Bu kararların ne zaman kalkacağı da henüz belli değil.

19 Ağustos ya da 26 Ağustos günü yeni bir değerlendirme toplantısı yapılacak ve “Riskli ülkeler safında olan Türkiye'den gelişlerin mümkün olup olmayacağı” masaya yatırılacak. Almanya ve İsviçre şu anda sadece “D vizesi” için randevu veriyor.

Daha önce iptal edilen D tipi vize randevuları yeniden verilecek. Aile Birleşimi vizeleri kabul edilecek.

Kimler gidebiliyor?

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, riskli ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine ve Almanya'ya gidebilmek için bu ülkenin İstanbul ve Ankara Başkonsolosluğundan D vizesi ve istisnai durumlar vizeleri randevu alabilecek kişiler şunlar;

– Sağlık personeli ve sağlık araştırmacıları, hasta bakım personeli

– Mal taşımacılığı ve diğer gerekli sektörlerde çalışan nakliye personeli

– Görevlerini icra ediyor olmaları durumunda diplomatlar, uluslar arası kuruluş çalışanları, askeri personel, insanı yardım alanında çalışanlar

– İstisnai durumlarda, aile ziyaretleri, ölüm/cenaze, düğün, çocuğunuzun yakın zamanda Almanya'da doğumu

– İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş olan makinelerin/ tesislerin onarımı, bakımı, montajı

– Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının (sadece beraber seyahat etme koşuluyla veya mekânsal ayrılık sonrasında Almanya’da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) veya Almanya’da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının (sadece Almanya’da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) uzun süreli hayat arkadaşları

– Denizciler/Gemiciler

– Uluslararası yük taşımacılığında çalışan TIR şoförleri

– İstisna Akdi kapsamında çalışanlar (belirli koşullar altında)

İsviçre kimleri kabul ediyor?

İsviçre'nin Covid-19 nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlaması da AB'nin yaptığına benziyor.

İsviçre vatandaşları ve yakın aileleri, İsviçre'de geçerli oturma iznine sahip kişiler, geçerli bir ulusal D vizesine sahip olan kişiler ile birlikte Aile birleşimi için D vizesi ve öğrenciler için D vizesi başvuruları da kabul ediliyor.