banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
40 YAŞ VE ÜZERİNDE AŞILAMA DENEMEYİN!
40 YAŞ VE ÜZERİNDE AŞILAMA DENEMEYİN!
THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu
THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu
Dikkat! KDV indirimleri tüketiciye yansıdı mı?
Dikkat! KDV indirimleri tüketiciye yansıdı mı?
Kilo almak isteyenler, dikkat!
Kilo almak isteyenler, dikkat!

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları kapattı: Turist ve ziyaretçi vizeleri durduruldu

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'de ziyaretçi ve turist vizesi vermeyi tamamen durdurduğu belirtildi.

Güncel 17.08.2020, 12:03 17.08.2020, 12:07
2004
AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları kapattı: Turist ve ziyaretçi vizeleri durduruldu

AB ülkeleri, zorunlu durumlar ve iş vizesi (D vizesi) dışında, Türkiye'de vize vermeyi tamamen durdurdu. Türkiye’den Almanya’ya dönenlerde 501 koronavirüs vakası tespit edilmesi işleri iyice zorlaştırdı. Seyahat kısıtlamasına rağmen D tipi vize alabilecekler de var.

Randevu bile verilmiyor

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu. Hatta bunun için randevu bile verilmiyor. Son iki haftada Almanya'ya dönenlerin arasında Kosova'dan sonra en yüksek Covid-19 vaka sayısı ise Türkiye'den oldu.

Kosova'dan gelenlerin 1096'sında koronavirüs çıkarken, Türkiye'den gelenlerin ise 501'inde çıktı. Üçüncü sırası ise 260 pozitif vaka ile Hırvatistan'dan dönenler aldı.

Ucu açık

Alman hükümetinin 01.07.2020 ve Avrupa Konseyi'nin 30.06.2020 tarihli kararları güncellendi, yeniden konsoloslukların sıralarına konuldu. 31 Ağustos'a kadar süreceği belirtilen seyahat yasağı bu kararlarda yer almıyor ve ucu açık. Bu kararların ne zaman kalkacağı da henüz belli değil.

19 Ağustos ya da 26 Ağustos günü yeni bir değerlendirme toplantısı yapılacak ve “Riskli ülkeler safında olan Türkiye'den gelişlerin mümkün olup olmayacağı” masaya yatırılacak. Almanya ve İsviçre şu anda sadece “D vizesi” için randevu veriyor.

Daha önce iptal edilen D tipi vize randevuları yeniden verilecek. Aile Birleşimi vizeleri kabul edilecek.

Kimler gidebiliyor?

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, riskli ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine ve Almanya'ya gidebilmek için bu ülkenin İstanbul ve Ankara Başkonsolosluğundan D vizesi ve istisnai durumlar vizeleri randevu alabilecek kişiler şunlar;

– Sağlık personeli ve sağlık araştırmacıları, hasta bakım personeli

– Mal taşımacılığı ve diğer gerekli sektörlerde çalışan nakliye personeli

– Görevlerini icra ediyor olmaları durumunda diplomatlar, uluslar arası kuruluş çalışanları, askeri personel, insanı yardım alanında çalışanlar

– İstisnai durumlarda, aile ziyaretleri, ölüm/cenaze, düğün, çocuğunuzun yakın zamanda Almanya'da doğumu

– İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş olan makinelerin/ tesislerin onarımı, bakımı, montajı

– Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının (sadece beraber seyahat etme koşuluyla veya mekânsal ayrılık sonrasında Almanya’da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) veya Almanya’da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının (sadece Almanya’da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) uzun süreli hayat arkadaşları

– Denizciler/Gemiciler

– Uluslararası yük taşımacılığında çalışan TIR şoförleri

– İstisna Akdi kapsamında çalışanlar (belirli koşullar altında)

İsviçre kimleri kabul ediyor?

İsviçre'nin Covid-19 nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlaması da AB'nin yaptığına benziyor.

İsviçre vatandaşları ve yakın aileleri, İsviçre'de geçerli oturma iznine sahip kişiler, geçerli bir ulusal D vizesine sahip olan kişiler ile birlikte Aile birleşimi için D vizesi ve öğrenciler için D vizesi başvuruları da kabul ediliyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2020
İmsak 04:33
Güneş 06:09
Öğle 13:13
İkindi 17:01
Akşam 20:07
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25