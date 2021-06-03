Son Dakika
AB, Türkiye'yi 'seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine' yine almadı
Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli ülke" olarak değerlendirdiği Türkiye'yi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine yine dahil etmedi.
Güncel 03.06.2021, 23:15
AB Komisyonu "turuncu" listede yer alan Türkiye'ye, zorunlu haller dışında seyahat edilmesini önermiyor.
Birlik sınırları içinde 1 Temmuz'dan itibaren "Covid seyehat sertifikasının" yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edecek yolculara kolaylık sağlanacak.
Üye ülkelerin büyükelçilerinin Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı toplantıda Japonya'nın, zorunlu haller dışındaki seyahatlere de izin verilen ülkeler listesine alınması benimsendi.
AB ülkeleri geçen ay Avustralya, İsrail, Güney Kore, Ruanda, Tayland, Singapur ve Yeni Zelanda'nın da seyahat kısıtlamaları yumuşatılan ülkeler listesine alınmasını kararlaştırmıştı.