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AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile işbirliği mesajı!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2 günlük AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde bildiri yayımlandı. Bildiride AB'nin Türkiye ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ifade edildi.
Güncel 25.03.2021, 21:31
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AB liderleri bildiride;
- AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydetti.
- Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.
- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.
- AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.
- Göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.(hürriyet.com)