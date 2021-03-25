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AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile işbirliği mesajı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2 günlük AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde bildiri yayımlandı. Bildiride AB'nin Türkiye ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ifade edildi.

Güncel 25.03.2021, 21:31
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AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile işbirliği mesajı!

AB liderleri bildiride;

- AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydetti.

- Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

- AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.

- Göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.(hürriyet.com)

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