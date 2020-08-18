AB'den Türkiye'de vize işlemlerinin durdurulduğu haberine yalanlama

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurduğu iddialarına Türkiye'deki Avrupa Birliği ofisi yanıt verdi.

Türkiye'deki Avrupa Birliği ofisinden yapılan açıklamada, iddialar yalanlanırken vize prosedürleriyle ilgili iddialara ilişkin "Yeni bir Komisyon teklifinden haberdar değiliz" denildi.

Medyada yer alan haberlerde; Avrupa Birliği'nin zorunlu ve iş vizesi dışında randevuların durdurduğu belirtilmişti.

TÜRKİYE, AB'NİN GÜVENLİ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER LİSTESİNE GİREMEMİŞTİ

Türkiye, Avrupa Birliği Konseyi'nin koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine girememişti.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek. Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.