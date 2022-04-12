A-101'de İphone 13 satılacak!

Telefonların A101'deki fiyatları, Apple'ın resmi liste fiyatından 2.000 TL daha ucuz olacak.

OdaTV'nin haberine göre, Ülkemizde yeni ve iyi bir akıllı telefon sahibi olmak, döviz ve enflasyon nedeniyle birçok kişi için imkânsız hale dönüştü. Üst düzey bir telefon sahibi olmanın maliyeti 5 asgari ücrete denk gelirken, kredi çekerek telefon almak adeta tek çözüm haline geldi. Telefonların fiyatları yeniden artmadan alabildiğini almak isteyenler içinse bugün yeni bir fırsat haberi geldi.

Her hafta perşembe günleri aralarında teknolojik ürünlerin de yer aldığı ‘Aldın Aldın’ kampanyası düzenleyen A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ilana yer verdi. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.