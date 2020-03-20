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9 şiddetinde depreme bile dayanıyor: Çelik prefabrik evler

Yurtdışında başarılı hafif ve ağır çelik yapı teslimleri ile tanınan AS STEEL, ileri mühendislik ve kalite taahhüttü ile prefabrik hafif çelik villa ve ev üretimine yeni bir vizyon getirmek üzere yurtiçi üretime hız verdi.

9 şiddetinde depreme bile dayanıyor: Çelik prefabrik evler

Yurtdışında başarılı hafif ve ağır çelik yapı teslimleri ile tanınan AS STEEL, ileri mühendislik ve kalite taahhüttü ile prefabrik hafif çelik villa ve ev üretimine yeni bir vizyon getirmek üzere yurtiçi üretime hız verdi.

20 Mart 2020 Cuma 15:58
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9 şiddetinde depreme bile dayanıyor: Çelik prefabrik evler

9 şiddetinde depreme dayanıklı  prefabrik hafif çelik evler ile güvende yaşam mümkün… Prefabrik evler pek çok sebepten tercih ediliyor olsa da ana amaç genellikle güvenliktir. Yani nesil çelik konstrüksiyon prefabrik evler hem ekonomik hem güvenli çözümler sunuyor.

KISA SÜREDE YERİNDE MONTAJ, DAHA EKONOMİK BİR YAPI

AS STEEL Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, “Prefabrik yapı da Türkiye’nin en yüksek teknolojili üretim tesislerinde belirtilen siparişe göre üretim yapıyoruz.  Planlaması daha önceden gerçekleştirilip tamamlanmış olmasından dolayı uzun inşaat süreleri olmayan, imalatı son teknoloji ile fabrikalarda yapıldığı için prefabrik yapıda montaj maksimum 5-7 gün arasındadır. Anahtar teslim prefabrik evler için müteahhit, usta, tesisatçı, boyacı vb. gibi birçok prosedür ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Mutfak, banyo, dolap vs., gibi detaylar müşteri tarafından seçilen renk üzerine tarafımızdan yapılır. Bu yüzden daha ekonomiktir. Prefabrik ev yaptırmadan önce ne kadar tutara size mal olacağını önceden öğrenebilme imkânı sunmaktayız” dedi.

Prefabrik evlerin 9 şiddetinde depreme dayanıklı olduğuna dikkat çeken Sezer,” Prefabrik yapı ile “güvendeyim” diyebilirsiniz, bu yapı emniyetlidir. Çünkü deprem ve iklim şartları da dikkate alınarak şartlara uygun olarak üretilmektedir. Her tasarım zevkine ve tarza uygun inşa edilebilir. İstenildiği takdirde ileride ihtiyaca ve şartlara göre ilaveler yapılabilir, genişletilebilir ve yeri değiştirilebilir. Prefabrik ev malzemelerini kolayca yapı marketlerinde bulmanız da mümkündür. Prefabrik yapılar çevrede gürültü, görüntü, kimyasal vb. kirliliğe yol açmamaktadır. Çatıya güneş panelleri yerleştirilmesiyle güneş enerjisinden faydalanılarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir” diye ekledi.

50 yıl garanti vererek yapının sağlamlığını tescillediklerini de belirten Erkan Sezer, “Metrekare fiyatımız kampanyalı olduğu için 2020 yılı sonuna kadar 1.700 TL. Yerli üretim olmamızın avantajı olarak kur etkisinden bağımsız metrekare fiyatımızı topluma güvenli yapılar sunmak üzere sabitledik. Müşterilerimizin vekalet vermeleri ile birlikte, su tesisatından, prefabriğin ruhsatına kadar her süreci AS STEEL olarak tamamlıyoruz, yapımızı anahtar teslim olarak teslim ediyoruz. Alt yapı ruhsat işlemleri hazır olduktan sonra; yaklaşık 10-15 iş günü imalat sürecimiz var, 5-7 iş günü montaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. AS STEEL  2020 Prefabrik Ev Fiyat Listesi’ne göre, 70 m2 olan 2+1 anahtar teslim Prefabrik çelik ve hafif çelik evi şu anda 119.000 yerine 99 bin 000 TL ‘den sipariş etmeleri mümkün” diye konuştu.

PREFABRİK YAPININ EN ÖNEMLİ AVANTAJLARINDAN BİRİ ISI YALITIMI

Prefabrik hafif çelik evler yılın her zamanı yerinde montaj olanağıyla kurulabilmektedir. Isı yalıtımı yüksektir, enerji tasarrufu sağlar ve ısı verimliliği prefabrik konutlarda esas olarak belirlenmiştir. Montaj süresinin kısa olmasından dolayı içerde nem oluşmaz, hava ve iklim şartlarından etkilenmez, montajı yapıldıktan sonra hemen içine yerleşilebilir. Su basmanı dışında beton kullanılmaz. Beton binaya oranla duvarların taşıyıcı olması ve daha az yer kaplaması ile daha çok kullanım alanı sunar.

Yaşam alanlarından azami ölçüde yararlanabilecek şekilde tasarımları yapılmaktadır. Dış görünüm modern ve estetiktir.

Son Güncelleme: 20.03.2020 16:08
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