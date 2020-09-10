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9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları 2020 - Milli Piyango sorgulama ekranı (tam liste)

9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilen 9 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları için şanslı numaralar belli oldu. İşte 9 Eylül Milli Piyango sorgulama ekranı...

Güncel 10.09.2020, 10:52 10.09.2020, 10:53
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9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları 2020 - Milli Piyango sorgulama ekranı (tam liste)

Milli Piyango 9 Eylül çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 EYLÜL 2020

Milli Piyango çekilişleri bundan sonra her ayın 9 - 19 ve 29'unda saat 15.30'da gerçekleştiriliyor. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da yapılıyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanıyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

9 EYLÜL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLA

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

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