85 milyon tek yürek! Deprem sonrasında ulusal yas ilan edilecek mi?

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Deprem 10 ili birden etkiledi.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere büyük bir yıkım meydana geldi.

İlk gelen bilgiler yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğine işaret ediyor.

Peki ulusal yas ilan edilecek mi? hangi hallerde ulusal yas ilan ediliyor. Ulusal yas ne kadar sürüyor?

Ulusal yas nedir?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gündür.

Kim ulusal yas ilan edebilir?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan edilir.

Doğal afetlerde ulusal yas ilan edilir mi?

Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

Kaynak:ankaramasasi.com