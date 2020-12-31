80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor

Türkiye 2021'i yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleriyle birlikte karşılayacak. 2020'nin son gününde saat 21'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 ocak pazartesi günü sabah saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak. Yılbaşında tedbir ve denetimler en üst düzeyde olacak.