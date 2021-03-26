8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği parasını yetim çocuklara bağışladı

Sivas Valiliği himayesinde yürütülen "700 fikir 700 proje" Altınyayla Kaymakamlığının uygulamaya koyduğu "Bir Dilek Tut" projesi gönüllü bağışlarla yürütülüyor. Proje, Altınyayla genelinde okullarda okuyan 35 yetim çocuğu kapsıyor. Çocukların odalarındaki ihtiyaçları yerine tespit edilerek, Ramazan Bayramı öncesi giderilip çocuklara teslim edilecek. Altınyayla ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Mehlika Mermer, tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki Bin 10 TL 75 kuruşu yetim çocuklar için bağışladı. Kumbarasıyla kaymakamlığa gelen Mermer, Bin 10 TL'yi elleriyle Altınyayla Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman'a teslim etti.