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8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu

İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Aymina Turmuş, dünya çapında yapılan Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu.

8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu

İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Aymina Turmuş, dünya çapında yapılan Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu.

25 Şubat 2020 Salı 10:48
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8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu

Derince'de özel bir okulda eğitim gören Aymina Turmuş, matematik öğretmeni Cansu Gökçe'nin organizasyonu ile katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu. Toplam 6 aşamadan oluşan yarışmanın üçüncü aşamasında sorulan 9 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Emine ve Hakan Turmuş çiftinin kızı Aymina, dünyanın çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan 7 bin 328 öğrenci arasından birinciliği kazandı.

"Birinci olduğumu öğrenince şaşırdım"

Aymina Turmuş soruların biraz zor olduğunu belirterek, "Öğretmenim dünya şampiyonu olduğumu söyleyince ilk önce şaşırdım. Sınava çalışarak hazırlandım. Evde çalışıyordum. Test kitaplarımdan çözüyordum. Bir de tahtada yapıyordum" dedi.

"Hepimizi gururlandırdı"

  • Aymina'nın başarısının diğer öğrencileri de olumlu yönde etkilediğini söyleyen öğretmen Cansu Gökçe, "Kanada merkezli bir sınav bu. Bilgisayar ortamında internet üzerinden yapılıyor. Sorularımız İngilizce matematik soruları. 6 aşamadan oluşuyor bu sınav. Eylül'de ilk aşamasından başladık. Üçüncü aşamasında da Aymina 9 sorunun 9'una da cevap vererek dünya birinciliğini elde etti. Şu an 3 aşamamız daha var. Sınavımız Mayısta sonuçlanacak. İnşallah diğer aşamalarda da aynı başarıyı devam ettirir diye ümit ediyoruz. Tabii ki ben de böyle zorlu bir sürecin ardından böyle bir başarı elde edince onun kadar mutlu oldum ve gururlandım.

Matematik çözmekten zevk alıyor

Kızının matematik sevgisini okula başladıktan sonra fark ettiğini söyleyen anne Emine Turmuş, şöyle konuştu: "Kendisi matematik çözmekten keyif alıyor. Özellikle yeni konularda, çarpma konularında birçok çocuğun zorlandığı görülürken Aymina'da bu zorluğu görmüyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Aymina ilkokula başladıktan sonra matematiğe olan sevgisini biz anladık. Onun sevgisiyle birlikte öğretmeninin verdiği emeklerin karşılığını da bu şekilde görüyoruz.

Son Güncelleme: 25.02.2020 11:22
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