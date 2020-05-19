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8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi

Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul’dan Samsun’a hareket eden ve 8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi

Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul’dan Samsun’a hareket eden ve 8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

19 Mayıs 2020 Salı 17:12
2016 Okunma
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenen bu tarihi uçuş "TK1919" sefer sayısı ile gerçekleşti. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilen TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotluğunu Selin Sevimli, ikinci pilotluğunu ise Doğukan Demir yaptı.

İstanbul'dan gelen uçak Samsun semalarında 1 tur attıktan sonra tekrar Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Apronda hazır bulunan itfaiye araçları TK-1919 sefer sayılı uçağı hortumlarıyla ıslatarak karşıladı. Samsun Valisi Osman Kaymak da pilotlara çeşitli hediyeler verdi.

“8 milyonu aşkın insan Samsun'a yolculuk yaptı”

Tarihi uçak yolculuğu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına ‘Tarihi Yolculuk' adında bir yolculuk başlattı. Bu kapsamda online olarak Samsun'a sefer düzenledi. Bu seferde 8 milyonu aşkın insan Samsun'a yolculuk yaptı. Bugün büyük bir coşku yaşıyoruz. Geçen sene 100. yıl nedeniyle çok güzel etkinlikler yaptık. Meydanlar ve alanlar doluydu. Bu sene korona virüsü nedeniyle bu şekil programlar yapıyoruz. Amacımız, Milli Mücadele ruhunun gençliğe aktarılmasıdır. 100 yıl önce Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların tekrar diri tutularak, gençliğimizin bu milli duygu ile yaşamasıdır. Bu yönüyle Samsun bu alanda önemli bir kent. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce Samsun'da bu mücadeleyi başlattı. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Hareketlerin Samsun'dan başlaması çok anlamlıdır. Bu yönüyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.


Uçağı karşılama törenine ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri ve bazı yetkililer katıldı

Son Güncelleme: 19.05.2020 17:14
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