8. BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI SONA ERDİ

Beylikdüzü halkının yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları, son gününde de birbirinden nitelikli ve keyifli etkinliklere sahne oldu. Festival boyunca Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen “Gelecek” temalı Çardak Altı Sohbetleri’nde; sosyal medya, yerel siyaset, ekonomi, kültür sanat, tarih ve doğa konuları her biri alanında uzman kişiler tarafından ele alındı. İzleyiciler tarafından büyük ilgi ile takip edilen söyleşilerin son gün konuğu milli sporcu, yazar ve AKUT kurucularından Nasuh Mahruki oldu. Sahaf Festivali kapsamında gerçekleşen gündüz ve gece mezatında ise yine kıyasıya bir rekabet yaşandı. Festivalin son gününde ayrıca altı gün boyunca devam eden spor turnuvalarında başarılı olup dereceye giren sporculara da madalya ve ödülleri takdim edildi.

Nasuh Mahruki Türkiye’deki doğal afetleri konuştu

“Gelecek ve Doğa” konulu Çardak Altı Sohbetleri’nin son gününde Nasuh Mahruki, doğal afetler ve bu konuda Türkiye’nin durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Olası Marmara depremi için yirmi yılda İstanbul’da çok fazla şey yapılabileceğini vurgulayan Mahruki, “Devletin yerel yönetimlerle birlikte depremden önce insanları hasarlı binalardan çıkarıp sağlam binalara yerleştirmesi gerekiyor. Deprem netice itibariyle alt yapı ve üst yapı gibi birçok unsuru etkiliyor. Bizim bu ülkeyi hep birlikte bütün sıkıntılarıyla ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sadece deprem değil; seller, orman yangınları ve maden faciaları karşısında geleceğe dönük olarak doğamızı korumamız gerekiyor. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Yarın sabah başlarsak daha az bedel öderiz. On sene sonra başlarsak çok daha fazla bedel öderiz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu işe erken başlamak lazım.” ifadelerini kullandı. Söyleşi sonunda Mahruki’ye teşekkür ederek Yaşam Bahçesi’nin mahsullerinden ve atalık tohumlarından hediye eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Afete dair bu kentin dirençli hale gelmesi adına neler yapacağımızı çalışma arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Kentlerde yapmamız gereken o kadar çok iş var ki, biz de bir yerinden başlamak istiyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attık. Afetler karşısında dirençli bir kent olalım istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Barış’ın ve Sevgi’nin başkenti Beylikdüzü

Söyleşinin ardından etkinliğin son akşamında festivale katılan tüm sahaflara teşekkür ederek çiçek takdim eden Başkan Mehmet Murat Çalık, “8. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın son akşamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beylikdüzü’nde çok güzel işler yaptık, bu güzel işlerden bir tanesi de Barış ve Sevgi Buluşmaları. Bu buluşmalar kentin öz malı olsun istedik. Bu kentte yöneticiler değişebilir ama bu kentin gelenekleri değişmesin istedik. Kentin geleneklerine, anlayışına yeni alanlar katmaya devam ediyoruz. Öyle bir felsefe oluşturalım istiyoruz ki yerel yönetimlerde Beylikdüzü felsefesi olarak anlatılsın. İnşallah bunu da yapacağız. Bu alanda Sahaf Festivalimiz kapsamında kitap mezatlarımız gerçekleşti. Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımız kitap kokusunu çok seviyorlar. Burada vatandaşımızın duygu dünyasına da hitap etmeye gayret ettik. Barış’ın ve Sevgi’nin başkenti olma iddiası ile yürüttüğümüz festivalin sekizincisini de tamamladık. İnşallah dokuzuncusunu da düzenlemek üzere hep birlikte bir araya geliriz.” şeklinde konuştu.

Spor Turnuvaları’ndan görkemli final

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın son gününde aynı zamanda spor turnuvalarının finali de gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen Streetball, masa tenisi ve tavla turnuvalarında dereceye giren yarışmacılar madalya ve ödüllerini Başkan Çalık ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül’ün elinden aldı. Farklı yaş gruplarında yarışmacıların katıldığı turnuvalarda, masa tenisi branşında 50 kişi, tavla branşında 80 kişi, streetball da ise 3 erkek, 1 kadınlar kategorisinde 150 sporcunun katılımıyla toplamda 34 takım mücadele etti.