75 bin genç İstanbul’un yeni gençlik festivali FestZ’de buluştu!

Z kuşağını buluşturan FestZ, üç günlük maratonunu tamamladı. İlk kez gerçekleşen festival Müze Gazhane’de ilham, beceri ve eğlence dolu bir festival deneyimi yaşattı. Akbank ana sponsorluğunda, Mediacat ev sahipliğinde gerçekleşen festival 75 binin üzerinde katılımcıya ulaştı.

İstanbul’un ikonik etkinlik mekânlarından Müze Gazhane’de ücretsiz olarak gerçekleşen FestZ, birçok etkinlik ve konsere sahne oldu. Atölye çalışmaları, ilham seminerleri, imza etkinlikleri ve yazarlarla söyleşiler, beceri ve sürdürülebilirlik aktiviteleri, mizah ve bol müziğin yer aldığı program deneyimli isimlerle gençleri bir araya getirdi.

Akbank Gençlik Akademisi - İlham Sohbetleri ile açılışı yapılan FestZ’nin gündeminde eğlence, deneyim ve yaratıcılık vardı. Yeni nesil sanat ve etkileşim evreni olan NFT’ler üzerine Alemşah Öztürk’ün sunumuyla başlayan FestZ, üç gün boyunca para yönetiminden sosyal girişimciliğe, yaratıcılık kaslarını güçlendirmekten kariyer tasarımını zenginleştirmeye kadar birçok başlıkta deneyimli isimler geleceğin trendlerini şekillendirecek gençlerle buluştu.

Konuşmasıyla festivalin açılışını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlerle sohbet ederek FestZ’yi başlattı. İlk gününü atölye, söyleşi ve konserlerle tamamlayan festival hafta sonuna kadar sürdü.

‘Şehrin İyi Halleri’ FestZ’de yaşandı

İstanbul’daki gençler başta olmak üzere 75 binin üzerinde gencin katıldığı FestZ, 50’nin üzerinde atölye, söyleşi, etkinlik ve konsere imza attı. Teknolojiden üretime, müzikten edebiyata geniş yelpazedeki temalarda farklı konulara odaklanan FestZ her alandan gence hitap etti.

Ana sahnede “Dönüşüm nedir?” başlığıyla Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık ve Levent Erden sunum gerçekleştirdi.

Festivalde, Oğuzhan Saruhan ve Burcu Civelek Yüce ile Data Çılgınlığını Aşmak&Dijital Lider olmak panelinin yanı sıra Murat Yeşildere, Pınar Anapa ve Ekin Al ile Kariyer ve Geleceği Planlamak paneli, Aylin Özinci ve Bensu Naz Dernek ile Hayallerinizdeki Hayatı Yaşamak için Birkaç Faydalı Finans Bilgisi paneli, Itır Erhart ve Beril Alakoç ile Bireysel Kahramanlara Veda: Sosyal Girişimcilik ve Dayanışma paneli de yapıldı.

FestZ’nin konser bölümünde Rap dünyasının yıldız isimlerinden Sefo’nun sahnesine 30 bin dinleyici eşlik etti. Alternatif müzik grupları KÖFN ve İkilem ile birlikte DJ performanslarıyla Karnaval ekibi ve Eylül Çekirge FestZ sahnesinde yer aldı.

Ünlü yazarlar, sosyal medyanın tanınmış isimleri ve niceleri FestZ’deydi

Edebiyat dünyasının sevilen yazarları Pelin Batu, Tuna Kiremitçi, Yekta Kopan, Irmak Zileli, Mine Söğüt, Nermin Bezmen, Zeynep Göğüş, Nasuh Mahruki, Buket Uzuner, Hakan Bıçakcı ve Aslı Tohumcu okurlarıyla söyleşi ve imza etkinliklerinde buluştu.

Gençlerin yakından tanıdığı influencerlar Michele Cedolin, Joel Moriasi, Mete ''Easter Gamers'' Özbey ve Kaan ''Gicaas'' Küçükyılmaz, Ayyüce Kamit ve Furkan Yalçın söyleşilerde takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Filmbox sunumuyla Bohemian Rhapsody film gösterimi, Tuzbiber Standup, Duygu Atakan Çok Açık Konuşcam Podcast, Okan Çabalar standup gösterisi gibi farklı temalardaki etkinlikler FestZ kapsamında sahnelendi.

75 bin genç ilham, deneyim ve eğlenceyle buluştu

Festivalin son gününde gençler önce Ediz Hafızoğlu ve Kamufle ile caz müziğe, ardından alternatif müzik grubu KÖFN ile eğlendi. Festivalin son etkinliğinde rap dünyasının tanınmış isimlerinden Şanışer ve Sokrat ST sahne alarak FestZ’yi noktaladı. İkiliye yine rap dünyasının önde gelen isimlerinden Ados konukluk etti.

Üç gün boyunca süren FestZ’ye toplamda 75 binin üzerinde genç giriş sağladı. Tamamen ücretsiz olarak sunulan FestZ, 50’nin üzerinde etkinliğe, 20 deneyim alanına ve sınırsız ilhama ev sahipliği yaptı.