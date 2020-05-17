65 yaş ve üstü vatandaşlar 1 hafta aradan sonra tekrardan sokaklarda

Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, bugün saat 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.Ankara`da yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.Polis ekipleri de parklarda önlem aldı. Ekipler, sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardıAnkara. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı. Öte yandan, bazı vatandaşların da sokak hayvanlarını beslediği görüldü.